Во Всеволожске представили проекты благоустройства пешеходных зон

Город Всеволожск принимает участие в конкурсе в категории «Эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в городах Ленинградской области с населением более 40 тысяч человек» с проектом благоустройства «Пешеходной зоны по улице Заводская».

Представленные на конкурс проекты предполагают реорганизацию территории от памятника В. А. Всеволожского до пешеходной улицы Бибиковская с помощью разделения пространства на функциональные зоны:

зона тротуара вдоль Октябрьского и Всеволожского проспектов

зона, примыкающая к объекту культурного наследия «Дом купца Хомякова»

пешеходная зона по улице Заводская

На конкурс представлены 2 варианта проектных решений. Экспозиция проектов размещена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. Скачать проекты

До 26 апреля будет проводится опрос жителей города Всеволожска, цель которого — определить лучший, по их мнению, вариант решения обустройства пешеходной зоны. Мнение горожан будет одним из основных критериев при определении конкурсной комиссией лучшего варианта проекта. Администрация города приглашает всех жителей принять участие в опросе.

Опросный лист можно заполнить в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123. Там же можно оставить свои предложения по вопросу создания пешеходных зон (зон с ограниченным движением автомобильного транспорта) на территории города Всеволожска.

Итоги конкурса комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области планирует подвести во второй половине мая.

Правительство Ленинградской области проводит открытый конкурс на эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в городах Ленинградской области, который направлен на создание и благоустройство новых пешеходных зон и (или) реконструкции уже существующих.

Цель конкурса — формирование комфортных городских пространств, повышение доступности городской среды для пешеходов, увеличение физической активности горожан.