Саратовская мэрия предлагает провести лонгмоб на кладбище

Обнародована программа праздничных мероприятий, который приурочены в Саратове ко Дню Победы.

Программа составлена мэрией Саратова и включает в себя праздничные события, начиная с 1 мая. Среди традиционных смотров боевой техники и войск на площади, концертов и фестивалей выделяется одно мероприятие, которое должно состояться 5 мая в 11:00 на Воскресенском кладбище Кировского района.

Под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя» на погосте запланирован лонгмоб. Под модным молодежным словом подразумевается то же самое, что и флешмоб, только более длительное по времени. Почему нельзя было назвать это митингом или траурной акцией, — осталось непонятно. Впрочем, не ясна и цель мероприятия. Хотя, возможно, это своеобразная интрига празднования Дня Победы.

Главные торжества состоятся в Саратове 8 мая в 10:00 на Театральной площади. Здесь горожан и гостей города ждет парад военной техники и войск. А 9 мая в 10:00 в Парке Победы на Соколовой горе пройдет торжественный митинг-концерт.

Предлагаем вам самим ознакомиться с праздничной программой и выбрать для себя наиболее значимые мероприятия.