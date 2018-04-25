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Саратовская мэрия предлагает провести лонгмоб на кладбище
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Саратовская мэрия предлагает провести лонгмоб на кладбище 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Обнародована программа праздничных мероприятий, который приурочены в Саратове ко Дню Победы.
Программа составлена мэрией Саратова и включает в себя праздничные события, начиная с 1 мая. Среди традиционных смотров боевой техники и войск на площади, концертов и фестивалей выделяется одно мероприятие, которое должно состояться 5 мая в 11:00 на Воскресенском кладбище Кировского района.
Под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя» на погосте запланирован лонгмоб. Под модным молодежным словом подразумевается то же самое, что и флешмоб, только более длительное по времени. Почему нельзя было назвать это митингом или траурной акцией, — осталось непонятно. Впрочем, не ясна и цель мероприятия. Хотя, возможно, это своеобразная интрига празднования Дня Победы.
Главные торжества состоятся в Саратове 8 мая в 10:00 на Театральной площади. Здесь горожан и гостей города ждет парад военной техники и войск. А 9 мая в 10:00 в Парке Победы на Соколовой горе пройдет торжественный митинг-концерт.
Предлагаем вам самим ознакомиться с праздничной программой и выбрать для себя наиболее значимые мероприятия.
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