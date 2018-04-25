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Три основные площадки для бурения скважин разграничили на полигоне «Ядрово»
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Три основные площадки для бурения скважин разграничили на полигоне «Ядрово» 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Всего на теле полигона сделают 17 основных проколов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Накануне на полигон доставили оборудование для прокола тела полигона. Сейчас геодезисты разграничивают полигон на секции о определяют места проколов. «Они бурить будут сначала центральную скважину на каждой площадке. Потом уже сеть сгущается», — сообщил начальник службы геодезии ООО «Стройтех» Алексей Дьяков.
Всего на теле полигона нужно будет сделать 17 основных проколов, а затем через каждые три метра делать дополнительные, добавил Дьяков.
Напомним, на полигоне «Ядрово» завершился первый этап подготовки к дегазации.
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