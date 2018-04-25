Три основные площадки для бурения скважин разграничили на полигоне «Ядрово»

Всего на теле полигона сделают 17 основных проколов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне на полигон доставили оборудование для прокола тела полигона. Сейчас геодезисты разграничивают полигон на секции о определяют места проколов. «Они бурить будут сначала центральную скважину на каждой площадке. Потом уже сеть сгущается», — сообщил начальник службы геодезии ООО «Стройтех» Алексей Дьяков

Всего на теле полигона нужно будет сделать 17 основных проколов, а затем через каждые три метра делать дополнительные, добавил Дьяков.

Напомним, на полигоне «Ядрово» завершился первый этап подготовки к дегазации.