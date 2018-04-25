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«Ростелеком» собрал мичуринских бизнесменов на деловой завтрак
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«Ростелеком» собрал мичуринских бизнесменов на деловой завтрак 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Тамбовский филиал «Ростелекома» провел деловой завтрак для мичуринских корпоративных клиентов. В неформальной обстановке участников знакомили с новым наполнением пакетного предложения «Быть в плюсе» и другими сервисами провайдера цифровых услуг и решений.
Алексей Рубанов, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Самые востребованные сервисы мы собрали в пакетное предложение «Быть в плюсе». Недавно он пополнился услугой «СМС-реклама», которая позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей и повышать продажи по существующей базе. Все это направлено на эффективное управление бизнесом в современных реалиях».
Пакет «Быть в плюсе» — это доступ в интернет плюс одна или несколько дополнительных услуг, которые клиент выбирает самостоятельно. Среди них «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Управляемый Wi-Fi», «IP-телефония», «Мобильная связь» и «Интерактивное ТВ». Недавно в пакетном решении стала также доступна услуга «СМС-реклама». Предложение включает от 500 до 1000 SMS, которые расходуются только на доставленные сообщения. Отправлять SMS можно с любого гаджета через веб-портал. Услуга присвоения имени отправителя в рамках пакета «Быть в плюсе» предоставляется бесплатно.
Получить подробную информацию о продукте, ценах и оставить заявку на установку можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».
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