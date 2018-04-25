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Челябинский филиал РСХБ приглашает южноуральцев на день открытых дверей
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Челябинский филиал РСХБ приглашает южноуральцев на день открытых дверей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Только 26 апреля 2018 года Челябинский филиал Россельхозбанка приглашает южноуральцев на день открытых дверей.
Сотрудники Банка совместно с партнером мероприятия — ООО «СК „ЛЕГИОН“ расскажут, как выгодно купить квартиру в одном из лучших жилых комплексов Челябинска — Ньютон, как оформить ипотечный займ на специальных условиях или семейную ипотеку на льготных условиях.
»С каждым днем все больше южноуральцев изъявляют желание жить в новом жилищном комплексе Ньютон, но считают, что это им не по карману. Наше совместное с партнером мероприятие даст возможность всем желающим получить комплексную информацию о возможности приобретения желаемого объекта от застройщика и на специальных условиях и возможности ее приобретения в кредит от Россельхозбанка», — сказала начальник отдела по развитию партнерского канала Челябинского филиала РСХБ Лилия Каркишко.
День открытых дверей пройдет в центральном офисе Россельхозбанка с 14 до 19 часов по адресу: Челябинск, пр. Ленина, д. 26 А.
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