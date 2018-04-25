Депутаты Южно-Сахалинска вслед за коллегами из других регионов одобрили повышение зарплат себе и муниципальным служащим

Депутаты гордумы Южно-Сахалинска поддержали предложение об увеличении должностных окладов выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих областного центра. За это сегодня голосовали на 58-м очередном заседании гордумы пятого созыва, сообщает

ИА Sakh.com Проект решения думы был подготовлен в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ , статьей 35 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 26 устава городского округа. Оклады будут увеличены в 1,04 раза.

О планах депутатов журналисты узнали еще в январе. Однако окончательное решение народые избранники, по данным СМИ, приняли только теперь.

Утверждается, что финансирование расходов, связанных с принятием данного решения, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в бюджете Южно-Сахалинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. То есть дополнительных денег не потребуется, заверил вице-мэр Алексей Фризюк.

Накануне, 24 апреля,

Курганской облдумы сообщил, что депутаты утвердили закон " О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области", в соответствии с которым увеличивается оклад главам муниципалитетов. Оклад глав вырос на 4,6%. На эти цели в областном бюджете предусмотрен 51 миллион рублей, сообщила начальник Финансового управления Елена Лукашук. По ее словам, «деньги будут доведены при ближайшем уточнении региональной казны». За эти поправки областные парламентарии проголосовали единогласно в двух чтениях. Председатель областной Думы Дмитрий Фролов надеется, что повышение окладов благоприятно повлияет на эффективность работы госслужащих в районах и на их квалификацию, сообщал портал

"Область 45"

Ранее сообщалось о решении

Заксобрания Камчатки, депутаты которого проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для крупных чиновников и руководителей парламента региона. Соответствующие поправки были внесены в местный закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы».

В июле 2017 года попытку улучшить свое финансовое состояние предприняли красноярские депутаты. Они приняли закон, предполагающий

двукратное увеличение

их зарплат. При этом изначально депутаты собирались повысить зарплаты врачам и библиотекарям, а вместо этого проголосовали за удвоение зарплат госслужащих. Новость вызвала едкую реакцию местных СМИ, а сюжет телеканала ТВК, ведущий которого в прямом эфире поаплодировал парламентариям, получил вирусное распространение в Сети.

Впоследствии депутаты

отменили