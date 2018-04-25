Добавляем библиотеку в Проводник Windows для сохранения в «Службе архивации»

Если, например, вы создали папку для важных документов на другом диске, то по умолчанию она не будет архивироваться функцией «Служба архивации».

Однако вы всегда можете включить дополнительные папки для проведения резервного копирования данных. Для этого запустите Проводник и щелкните правой кнопкой мыши на требуемую папку. В контекстном меню выберите пункт «Добавить в библиотеку», после чего вы можете либо добавить требуемую папку к одной из стандартных библиотек, либо создать новую библиотеку.

После этого функция «История файлов» также будет создавать резервные копии этих данных.

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