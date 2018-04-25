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Роскачество назвало марки некачественных автомобильных дисков из алюминия
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Роскачество назвало марки некачественных автомобильных дисков из алюминия 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Авторамблер
Роскачество признало небезопасными 6 из 23 марок автомобильных дисков из алюминия, продающихся в России, сообщили в Минпромторге.
«Благодаря работе Роскачества потребитель будет информирован о реальном качестве разных марок автозапчастей, Росстандарт проведет отзывную кампанию несоответствующих дисков с рынка, а Росаккредитация лишит аккредитации недобросовестные органы по сертификации, которые торгуют документами», — сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя результаты испытаний колесных дисков из алюминия.
В исследование были включены 23 алюминиевых диска наиболее распространенных в России торговых марок, в том числе Yamato, Kia, Alcasta, X-Race, Rial, Proma, Replay, Techline, Veritas-16, YST и другие. Произведены исследованные диски в России, Китае, Италии, Германии, Тайване.
В результате испытаний диски 6 марок (Techline, Veritas-16, YST, Bantaj, N20, NZ) показали результаты, соответствующие стандартам Роскачества. Шесть брендов не прошли испытания безопасности, среди них X-Race, Proma, 4GO, Replay, «Мегалюм», Alcasta. 11 признаны качественными и безопасными, уточнили в министерстве.
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