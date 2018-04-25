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Роскачество: Четверть автомобильных алюминиевых дисков небезопасны
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Роскачество: Четверть автомобильных алюминиевых дисков небезопасны 

Авторадио 1 час назад
Фото: Авторамблер
Четверть автомобильных дисков из алюминия не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщили в Роскачестве. Нарушение нормативов есть у всех стран-производителей. Штрафы за продажу некачественных дисков оказались неэффективными, заявил на пресс-конференции в ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов:
«Мы смогли выявить очень много центров и лабораторий, которые, к сожалению, нарушают действующее законодательство и позволяют фальсифицированной продукции обращаться на нашем рынке. Одним из механизмов, мы приняли решение, может являться лицензирование импорта колес из алюминия. Такое решение, конечно, будет принято. Но и, наверное, нам надо подумать об ответственности. Сегодня заплатить штраф зачастую становится выгоднее, чем соблюдать действующее законодательство. Я думаю, что мы в рамках комиссии рассмотрим этот вопрос дополнительно и, наверное, усилим меры ответственности для тех, кто будет пытаться реализовывать некачественный товар в данной категории».
Существенную долю дисков, произведенных с нарушениями, составляют на российском рынке китайские подделки, уточнили в Роскачестве.
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