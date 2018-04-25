Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Роскачество проверило автомобильные диски из алюминия и выявило, что 26% из них не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
"Было принято решение провести исследование и получить системное представление о вопросе. Мы выявили самые продаваемые в стране 23 бренда, 17 торговых марок соответствовали требованиям безопасности. 26% дисков не соответствовали требованиям безопасности", — сказал он.
Проверка затронула бренды из России, Китая, Италии, Германии и Тайваня. По данным исследования, качественные и некачественные бренды есть в каждой из исследуемых стран-производителей.
"Мы смогли выявить огромное количество центров и лабораторий, которые нарушают действующее законодательство и позволяют фальсифицированной продукции обращаться на нашем рынке. Одним из механизмов (для предотвращения этого — прим. ТАСС), мы приняли решение, может являться лицензирование импорта колес из алюминия и нам нужно подумать об ответственности, наверное, усилим меры", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Как следует из материалов к пресс-конференции, уже приостановлено действие аккредитации одной лаборатории и четырех органов по сертификации. Всего отменено 800 сертификатов. Основные проблемы сегодня — отсутствие единых подходов к сертификации и отсутствие единой системы информирования участников рынка.