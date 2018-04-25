Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Роскачество проверило автомобильные диски из алюминия и выявило, что 26% из них не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Было принято решение провести исследование и получить системное представление о вопросе. Мы выявили самые продаваемые в стране 23 бренда, 17 торговых марок соответствовали требованиям безопасности. 26% дисков не соответствовали требованиям безопасности", — сказал он.

Китая, Италии, Проверка затронула бренды из России Германии и Тайваня. По данным исследования, качественные и некачественные бренды есть в каждой из исследуемых стран-производителей.

"Мы смогли выявить огромное количество центров и лабораторий, которые нарушают действующее законодательство и позволяют фальсифицированной продукции обращаться на нашем рынке. Одним из механизмов (для предотвращения этого — прим. ТАСС), мы приняли решение, может являться лицензирование импорта колес из алюминия и нам нужно подумать об ответственности, наверное, усилим меры", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

Как следует из материалов к пресс-конференции, уже приостановлено действие аккредитации одной лаборатории и четырех органов по сертификации. Всего отменено 800 сертификатов. Основные проблемы сегодня — отсутствие единых подходов к сертификации и отсутствие единой системы информирования участников рынка.