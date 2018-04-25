Четверть автомобильных дисков в России признана потенциально опасной

Италия, Исследование рынка провело Роскачество по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Для независимых лабораторных испытаний взяли самые популярные диски — литые алюминиевые, 16-дюймовые. Проверку проходили как импортируемые (были охвачены все страны-поставщики — Китай Германия , Тайвань, Южная Корея ), так и отечественные диски. Кроме того, Роскачество исследовало и так называемые неоригинальные диски. Это было продиктовано уверенностью потребителя в более низком качестве подобного товара, что на поверку оказалось ложным посылом.

Так, по итогам проверки продукции 23 торговых марок (по десять образцов на каждую) выяснилось, что не отвечают требованиям безопасности, установленным техрегламентом Таможенного союза и правилами Евразийской экономической комиссии , шесть марок, столько же, наоборот, превзошли все ожидания, остальные 11 признаны просто качественными и безопасными.

В программу исследований включили более 30 показателей безопасности и качества, проверили физические свойства металла и устойчивость к коррозии. Диски производителей Techline, VERITAS-16, YST, BANTAJ, N20 и NZ показали опережающие стандарты качества — к их безопасности вопросов нет. Продукция 4GO, Alcasta, X-Race, Replay, PROMA и «Мегалюм» (четыре китайских производителя и два российских) испытания провалили. Пять из шести марок не выдержали удар в вентиль, три из шести — удар в спицу. Таким образом имитировался удар колеса о преграду, бордюр или яму на дороге.

При испытании качением симулировалась нагрузка на автомобиль при прохождении около 1800 километров на скорости до 80 километров в час. Испытание на изгиб при кручении симулировало максимальную нагрузку в повороте, и диск должен был выдержать 1,8 миллиона циклов.

"Важный момент: ни одна торговая марка алюминиевых дисков, не прошедших испытания по безопасности, в ходе исследования не соответствовала опережающему стандарту Роскачества по относительному удлинению. Это говорит о том, что колеса в процессе эксплуатации могут деформироваться, что является лишним подтверждением плохого качества данной продукции", — рассказали в Роскачестве.

Испытания не выявили прямой зависимости качества диска от страны его происхождения

Проведенные испытания подтвердили наличие проблем на этом рынке, но масштабы бедствия оказались не столь велики, как утверждали отечественные производители алюминиевых дисков: по организованному ими исследованию около 80 процентов популярных китайских брендов не смогли пройти обязательные тесты на удар под углом в лаборатории «ИЛКА-МАДИ». Главный вывод текущих испытаний — качество аналоговых дисков сопоставимо с оригинальными брендированными, а прямой зависимости качества от страны происхождения товара нет, констатировал руководитель Роскачества Максим Протасов

В адрес производителей колесных дисков, которые не прошли испытания ("Фест", «Мегалюм» и «Пауэр Интернэшнл-Шины»), направлены предписания о приостановке реализации продукции, рассказал замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов . Они должны будут отозвать продукцию с рынка и компенсировать потребителям затраты. Информацию об этом можно будет проверить на сайте gost.ru.

Проверка органов, которые выдают сертификаты на колесные диски, на фоне жалоб отраслевиков началась год назад. Из 20 органов сертификации допускали нарушения семь. Деятельность пяти была сначала приостановлена, а затем прекращена, две организации отозвали свои сертификаты и остались на рынке, рассказал заместитель руководителя Росаккредитации Сергей Мигин.

В общей сложности после проверок отменено 800 сертификатов, но действующими остаются документы, доставшиеся рынку «в наследство» от закрытых органов. Признать сертификат недействительным, как ни парадоксально, мог только ушедший с рынка центр, который его выдал. Законопроект, позволяющий отзывать сертификат после прекращения работы центров, сейчас находится в правительстве. По оценкам Мигина, в группе риска сейчас находятся детские автомобильные кресла — вероятно, следующая масштабная проверка нагрянет к их поставщикам.