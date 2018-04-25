Северянам разрешили площадки накопления мусора. Пионер — Шурышкарский район

На Ямале реформируется работа с твёрдыми коммунальными отходами. Первоначально подразумевалось, что изменения федерального закона об отходах производства и потребления вступят в силу с 2016 года, но большая часть субъектов РФ оказалась к этому не готова.

В итоге закон вступит в силу с 1 января 2019 года, получит свои полномочия региональный оператор, который в округе определён, с ним заключено соглашение, и услуга из жилищной перетечёт в коммунальную. Об этом сегодня, 25 апреля, директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев сообщил на пресс-конференции, посвящённой экологии.

Дмитрий Афанасьев рассказал, что в 2016-17 годах департамент посвятил свою работу законодательным инициативам, объединившись с Арктическими регионами с малой численностью, работающими с коммунальными отходами в труднодоступных населённых пунктах, где нет постоянно действующей транспортной схемы. Эту презентацию показывали в Госдуме Совете Федерации . На сегодня северян услышали, готовятся изменения законодательства.

Предложенные новеллы — это площадки накопления. Первый пилотный проект на Ямале обозначили в Шурышкарском районе, сейчас там действуют три площадки — в сёлах Овгорт, Мужи и Горки. Они подразумевают накопление отходов в течение 11 месяцев с элементами сортировки и дальнейшей транспортировкой на сортировочные комплексы. Кроме того, в рамках законодательства в профильном департаменте оформили все нормативно-правовые акты — их 11, определили норматив накопления, по различным категориям образователей твёрдых коммунальных отходов, утвердили схему, действующую с 2016 по 2025 год. Первоначально её утвердили в 2016 году, войдя в пятёрку передовых в этой сфере субъектов РФ, в 2017 году актуализировали, привели в соответствие с требованиями законодательства.

«Было много интересных предложений, в том числе по образованию новых объектов работы с твёрдыми коммунальными отходами, — отметил Дмитрий Афанасьев. — Фактически это стало неотъемлемой частью при разработке комплексной документации для регионального оператора, для него это инструкция к действию».