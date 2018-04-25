Ещё
Фото для «Бессмертного полка» распечатают для нижегородцев бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото для «Бессмертного полка» распечатают для нижегородцев бесплатно 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Органы соцзащиты населения в Нижегородской области готовы бесплатно напечатать фотографии к акции «Бессмертный полк» формата А4 (размер альбомного листа), — сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области. — С фотографии снимут копию и распечатают (формат А4). При себе желающим нужно иметь паспорт.
Для этого ижегородцы могут обратиться в органы социальной защиты населения по адресу своей прописки.
Как писал NN.RU, в Нижнем Новгороде колонна «Бессмертного полка» пройдет от Верхневолжской набережной до Парка Победы.
nn.ru: последние новости
«Всё, что сделано вокруг стадиона — сделано уже на 100%»: пришло время тестировать дороги «Он шел убивать». Экспертиза считает Сергея Барахова невменяемым «Это эволюционный процесс». Главный архитектор рассказал, почему не каждое здание нужно сохранять
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах245
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста35
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение