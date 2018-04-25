Фото для «Бессмертного полка» распечатают для нижегородцев бесплатно

— Органы соцзащиты населения в Нижегородской области готовы бесплатно напечатать фотографии к акции «Бессмертный полк» формата А4 (размер альбомного листа), — сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области. — С фотографии снимут копию и распечатают (формат А4). При себе желающим нужно иметь паспорт.

Для этого ижегородцы могут обратиться в органы социальной защиты населения по адресу своей прописки.

Как писал NN.RU, в Нижнем Новгороде колонна «Бессмертного полка» пройдет от Верхневолжской набережной до Парка Победы.