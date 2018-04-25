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Медведев: на базе РЭЦ нужно создать систему одного окна для компаний-экспортёров
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Медведев: на базе РЭЦ нужно создать систему одного окна для компаний-экспортёров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передаёт ТАСС.
«Было бы разумным создать на базе экспортного центра систему одного окна. Через него компании единожды будут представлять все документы в электронном виде, ну а в дальнейшем использовать для получения услуг, справок и документов», — указал премьер-министр.
По его словам, это позволит устранить административные барьеры для бизнеса. Медведев указал, что экспортёры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы. Это приводит к дополнительным издержкам и трате времени.
«Я думаю, что новое руководство экспортного центра вполне может этим заняться в качестве амбициозной и важной задачи», — сказал глава Правительства.
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