Комплексную систему навигации на территории «Москва‐Сити»‍ завершат в 2019 году

Такое заявление сделал президент управляющей компании «Сити» Алексей Гаврилов . Об этом сообщило РИА «Новости».

Развитие навигации, к сожалению, продвигается медленнее, чем хотелось бы, поскольку проект затратный. Профинансировать его в рамках городской программы в ближайшее время невозможно

— Алексей Гаврилов.

Система создается в несколько этапов. Сначала работа была проведена на Пресненской набережной и в Красногвардейском проезде. Там были пронумерованы все существующие въезды. Очередная фаза строительства должна быть завершена к чемпионату мира по футболу. Полностью проект будет закончен к 2019 году.

Соответственно, я думаю, что в течение 2018–2019 годов мы комплексно систему навигации закончим. Особое внимание уделят ориентированию жителей и гостей столице на территории около ТЦ «Афимолл»

— Алексей Гаврилов.