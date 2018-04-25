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Комплексную систему навигации на территории «Москва‐Сити»‍ завершат в 2019 году
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Комплексную систему навигации на территории «Москва‐Сити»‍ завершат в 2019 году 

360tv.ru 1 час назад
Такое заявление сделал президент управляющей компании «Сити» Алексей Гаврилов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Развитие навигации, к сожалению, продвигается медленнее, чем хотелось бы, поскольку проект затратный. Профинансировать его в рамках городской программы в ближайшее время невозможно
— Алексей Гаврилов.
Система создается в несколько этапов. Сначала работа была проведена на Пресненской набережной и в Красногвардейском проезде. Там были пронумерованы все существующие въезды. Очередная фаза строительства должна быть завершена к чемпионату мира по футболу. Полностью проект будет закончен к 2019 году.
Соответственно, я думаю, что в течение 2018–2019 годов мы комплексно систему навигации закончим. Особое внимание уделят ориентированию жителей и гостей столице на территории около ТЦ «Афимолл»
— Алексей Гаврилов.
Около 50 миллионов цветов должны высадить в Москве до первого мая. На столичных клумбах и в палисадниках, распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Кроме того, на площади более 137 тысяч квадратных метров будут высажены многолетние культуры — розы, хосты и астры.
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