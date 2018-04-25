Дно Большого Садового пруда обследовали водолазы

Плановую проверку дна водоемов, расположенных на севере столицы, провели специалисты Московской городской поисково-спасательной службы. В числе прочих был обследован Большой Садовый пруд, который находится в Тимирязевском парке. Об этом сообщил источник в Управлении по САО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

− Обследование затронуло пляж «Левобережный», Большой Садовый пруд и комплекс Beach Club. Основная задача водолазов — проверить дно, чтобы обезопасить людей от травм и порезов при купании, — уточнил источник.