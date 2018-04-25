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Дно Большого Садового пруда обследовали водолазы
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Дно Большого Садового пруда обследовали водолазы 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Плановую проверку дна водоемов, расположенных на севере столицы, провели специалисты Московской городской поисково-спасательной службы. В числе прочих был обследован Большой Садовый пруд, который находится в Тимирязевском парке. Об этом сообщил источник в Управлении по САО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
− Обследование затронуло пляж «Левобережный», Большой Садовый пруд и комплекс Beach Club. Основная задача водолазов — проверить дно, чтобы обезопасить людей от травм и порезов при купании, — уточнил источник.
Всего в Москве определено 12 зон отдыха с купанием. Три из них находятся в Северном округе столицы. (мю)
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