Генштаб РФ показал обломки выпущенных по Сирии ракет США, Англии и Франции

Военные показали фрагменты крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии Франции SCALP и Storm Shadow.

По словам представителя Генштаба Сергея Безногих, отсутствие очагов возгорания говорит о воздействии именно средств ПВО на это оружие. Кроме того, наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет.