Генштаб РФ показал обломки выпущенных по Сирии ракет США, Англии и Франции 

Военные показали фрагменты крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow.
По словам представителя Генштаба Сергея Безногих, отсутствие очагов возгорания говорит о воздействии именно средств ПВО на это оружие. Кроме того, наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Для отражения атаки сирийская армия использовала комплексы С-200, С-125, «Стрела», «Бук», «Оса» и «Квадрат». В итоге подразделения уничтожили 71 крылатую ракету из 103.