Нафтогаз опроверг возобновление закупок у Газпрома

«Нафтогаз» не получает газ от «Газпрома». «Нафтогаз» не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, поставляемые на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке.», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.