В многоквартирных домах Сургута установят «умные» лифты

Сургуте в этом году поменяют рекордное число лифтов в домах. Замену подъёмных машин будут проводить в тех домах, где срок эксплуатации подъёмников уже подходит к концу.

182 лифта заменят в сургутских домах в 2018 году. На эти цели потребуется 524 млн рублей, 90% из которых выделит Югорский фонд капитального ремонта.

Старые лифты заменят на новые «умные». Теперь подъёмники будут подключены к мобильному 4G-интернету, сообщает siapress.ru

Такое нововведение позволяет мониторить работу лифтов и их исправность в зданиях: вести отдалённое наблюдение за блокировкой дверей подъёмника, а также обеспечивать двустороннюю связь лифта с диспетчерской.

Ханты-Мансийский округ к такой новинке только приспосабливается, но лифты с подключением к интернету уже установлены в Ханты-Мансийске в здании ОКБ, Шахматной академии и Югорского университета, в няганьском ТЦ «Оазис Плаза» и в жилом комплексе «Новин» в Сургуте.

Новые умные технологи всё больше внедряются в обыденную жизнь и более того, эти различные новинки набирают популярность: в Югре за последний год порядка 60% компаний перешли на новый режим и перевели свою технику в онлайн-режим.