МТС будет развивать технологию «умного города» в трех муниципалитетах Татарстана 

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 25 апреля. /ТАСС/. Российский оператор связи МТС будет развивать технологию «умного города» и протестирует решения в области «интернета вещей» в трех городах Татарстана. Соответствующее соглашение компания МТС подписала с руководством муниципалитетов республики.
Соглашение подписали директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров, глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев, руководитель исполкома Альметьевского муниципального района Марат Гирфанов и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.
"Подписывается соглашение между ПАО «МТС» и муниципалитетами Республики Татарстан. Предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие экономики муниципалитетов за счет внедрения в их инфраструктуру элементов «умного города», — сказал диктор перед подписанием.
Разработкой решений «умного города» (smart city) для трех городов Татарстана займется центр исследований МТС и Ericsson, открытый в среду в Иннополисе. В дальнейшем эти решения планируется тиражировать на другие города России.