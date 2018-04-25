МТС будет развивать технологию «умного города» в трех муниципалитетах Татарстана

Соглашение подписали директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров , глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев, руководитель исполкома Альметьевского муниципального района Марат Гирфанов и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев

"Подписывается соглашение между ПАО «МТС» и муниципалитетами Республики Татарстан. Предметом соглашения является взаимодействие, направленное на развитие экономики муниципалитетов за счет внедрения в их инфраструктуру элементов «умного города», — сказал диктор перед подписанием.