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Подвал дома в Ярославле отремонтирован после обращения жителей на интерактивный портал «Решаем вместе!»
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Подвал дома в Ярославле отремонтирован после обращения жителей на интерактивный портал «Решаем вместе!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В многоквартирном доме по Мурманскому проезду в Дзержинском районе Ярославля после обращения жителей на интерактивный портал «Решаем вместе!» решена многолетняя проблема с подвалом. Многие годы люди жаловались на испарения, влажность, неприятный запах, крыс и насекомых, на то, что дверь в помещение не закрывается, но ситуация не менялась.
— Портал «Решаем вместе!» — уникальный ресурс, позволяющий в оперативном порядке взаимодействовать с гражданами и решать проблемы по 23 тематикам, — отметил первый заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области Андрей Лебедев. — Так как это электронный ресурс, на данный момент наши силы также направлены на повышение доступности Интернета в муниципальных районах, чтобы каждый житель региона мог воспользоваться возможностью направить обращение.
Жители дома в Мурманском проезде результатом довольны.
— Подвал отремонтировали и закрыли на замок, — рассказала одна из них Галина Вавилова. — А еще нам поменяли замки в почтовых ящиках, стены покрасили.
По словам главы администрации Дзержинского района города Ярославля Екатерины Мусиновой, этот дом в связи с многочисленными обращениями граждан поставлен на особый контроль.
Портал «Решаем вместе!» (delaem.vmeste76.ru) является одноименным продолжением губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды и работает с октября прошлого года. К нему уже подключена вся область. Любой житель региона может написать сообщение, предложение или благодарность по семи категориям и 23 тематикам. С приходом весны становится популярнее категория «Сообщение об открытом доступе на чердаки и в подвалы».
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