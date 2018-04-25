Sport24.ru стал самым читаемым тематическим изданием в 1-м квартале 2018 года

Сервис редакционной аналитики «Медиатор» назвал самые популярные медиа I квартала 2018 года.

Учрежденная «Медиатором» премия вручается ежеквартально в двух номинациях: «Самые читаемые медиа» и «Самые вовлекающие медиа». Победители в первой номинации определяются по продолжительности времени, которое пользователь проводит на сайте, читая статьи. Учитываются только длинные материалы — от 300 слов.

Во второй номинации побеждают медиа с наиболее высокой конверсией в прочтение — те, которым удается с наибольшей эффективностью привлекать и удерживать внимание читателей. В премии участвуют около 750 интернет-СМИ, подключенных к сервису редакционной аналитики.

Из тематических СМИ больше всего читали Sport24, TexTerra и «Батенька, да вы трансформер». Интересно, что последний является постоянным участником первой тройки в своей категории.