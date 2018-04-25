ЕС одобрил систему авторизации безвизового въезда для граждан третьих стран

Речь идет о внедрении европейской электронной системы авторизации въезда в ЕС (ETIAS), целью которой является повышение мер безопасности и борьба с незаконной миграцией. Путешественникам необходимо будет перед поездкой зарегистрироваться на интернет-портале, указать свои личные данные, в частности, имя, время и место рождения и адрес проживания.

Поданная в электронной форме информация пройдет автоматическую проверку по базам данных ЕС, в том числе Европола, и путешественник не позднее чем в течение 96 часов получит по электронной почте ответ и разрешение на въезд или обоснование отказа. Разрешение будет действовать три года. За регистрацию будет взиматься сбор в 7 евро.

В случае наличие вопросов по анкете путешественника могут запросить представить дополнительную информацию, вплоть до приглашения на собеседование. При этом, отмечает пресс-служба Совета ЕС, «разрешение на поездку не дает автоматическое право на въезд или пребывания: окончательное решение будет принимать пограничник».

Теперь проект соответствующей директивы ЕС, предложенной Еврокомиссии , предстоит одобрить Европарламенту и Совету ЕС.

Ранее сообщалось, что система может быть запущена в 2020 году. К этому моменту, по информации Еврокомиссии, число лиц, пересекающих границы Шенгенской зоны в рамках безвизового режима, может возрасти до 39 миллионов человек.