Совбез РФ: Удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма 

В Совбезе РФ считают, что атака сирийских объектов, совершенная США и их союзниками, была по сути направлена на поддержку терроризма.
"Новый акт агрессии Запада (атака по Сирии — прим. ред), по сути, направлен на поддержку терроризма, с которым борются ответственные члены мирового сообщества", — заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Он также отметил, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ракетный удар США и союзников по Сирии — нарушение всех международных правил. По его оценке, удар был нанесен «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. По сведениям российского министерства обороны, большая часть выпущенных ракет была сбита сирийской ПВО.