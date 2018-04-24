Ещё
Совбез РФ: Удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совбез РФ: Удар США по Сирии был направлен на поддержку терроризма 

Российская Газета 24 апреля 2018
Фото: Российская Газета
В Совбезе РФ считают, что атака сирийских объектов, совершенная США и их союзниками, была по сути направлена на поддержку терроризма.
"Новый акт агрессии Запада (атака по Сирии — прим. ред), по сути, направлен на поддержку терроризма, с которым борются ответственные члены мирового сообщества", — заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Он также отметил, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ракетный удар США и союзников по Сирии — нарушение всех международных правил. По его оценке, удар был нанесен «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. По сведениям российского министерства обороны, большая часть выпущенных ракет была сбита сирийской ПВО.
Российская Газета: последние новости
В Минобороны прокомментировали эффективность крылатых ракет США Почему российские заводы не могут создать газовую турбину Четверть автомобильных дисков в России признана потенциально опасной
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли97
Захарова обвинила США в рейдерском захвате160
Россия доказала очередную ложь США404
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ132
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции128
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение