СМИ: Асад заявил, что тройственная агрессия против Сирии не остановит борьбу с терроризмом

По словам Асада, нападение на Сирию «совершили те государства, которые с самого начала конфликта оказывали поддержку террористическим формированиям».

"Участникам тройственной агрессии [США, Великобритании и Франции] не удастся своими ударами остановить войну, которую ведет против террористов сирийская армия", — подчеркнул президент. При этом он указал, что «борьба с терроризмом будет продолжаться до возвращения под контроль всей сирийской территории».

В свою очередь, иранский эмиссар отметил, что «подлинной причиной нападения трех западных держав стала их обеспокоенность по поводу побед над террористами, достигнутых Сирией и ее союзниками». Ансари нанес визит в Дамаск после переговоров, которые он провел в пятницу в Тегеране со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Стороны обсудили перспективы возобновления непрямого диалога в Женеве между правительством Дамаска и сирийской оппозицией.

По информации SANA, заместитель главы иранского МИД рассказал Асаду «об усилиях, которые предпринимает Тегеран на дипломатической арене с целью содействия прекращению войны в Сирии».