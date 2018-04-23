СМИ: Асад заявил, что тройственная агрессия против Сирии не остановит борьбу с терроризмом 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар по Сирии, нанесенный 14 апреля силами США, Великобритании и Франции, не остановит борьбу, которую ведет против террористов сирийская армия. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент арабской республики Башар Асад на встрече в Дамаске с заместителем главы иранского МИД Хоссейном Джабери Ансари.
По словам Асада, нападение на Сирию «совершили те государства, которые с самого начала конфликта оказывали поддержку террористическим формированиям».
"Участникам тройственной агрессии [США, Великобритании и Франции] не удастся своими ударами остановить войну, которую ведет против террористов сирийская армия", — подчеркнул президент. При этом он указал, что «борьба с терроризмом будет продолжаться до возвращения под контроль всей сирийской территории».
В свою очередь, иранский эмиссар отметил, что «подлинной причиной нападения трех западных держав стала их обеспокоенность по поводу побед над террористами, достигнутых Сирией и ее союзниками». Ансари нанес визит в Дамаск после переговоров, которые он провел в пятницу в Тегеране со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Стороны обсудили перспективы возобновления непрямого диалога в Женеве между правительством Дамаска и сирийской оппозицией.
По информации SANA, заместитель главы иранского МИД рассказал Асаду «об усилиях, которые предпринимает Тегеран на дипломатической арене с целью содействия прекращению войны в Сирии».
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу, 14 апреля. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.