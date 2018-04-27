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По вине США возникла новая угроза целостности Сирии, заявил Умаханов
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По вине США возникла новая угроза целостности Сирии, заявил Умаханов 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
США, ряд западных и арабских стран только на словах борются с терроризмом на Ближнем Востоке, а на деле поддерживают «террористов всех мастей», заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Он отметил, что в настоящее время вокруг Сирии события разворачиваются крайне драматически и опасно. «Благодаря поддержке России и некоторых других стран удалось добиться успехов в очищении территории Сирии от банд ИГ (организация запрещена в РФ как террористическая. — Прим. ред.). К сожалению, в этот момент по вине ряда западных стран и, прежде всего, США возникла новая угроза территориальной целостности Сирии», — сказал Ильяс Умаханов.
Сенатор полагает, что США взяли курс, чтобы отсечь от юрисдикции законной власти Сирии целый ряд территорий страны. «Налицо существенное военное присутствие США на территории Сирии. Также там есть присутствие ряда арабских государств. На словах — борьба с терроризмом, на деле — поддержка террористов всех мастей», — заявил Ильяс Умаханов.
Вице-спикер Совета Федерации заметил, что в этой связи необходимо усилить поддержку сирийского народа, «на плечи которого ложится основное бремя борьбы с международным терроризмом и экстремизмом». «Сегодня надо мобилизовать общественное мнение в мире в поддержку стран, которые испытывают на себе давление от санкций и от прямого вооружённого вмешательства извне, как это происходит в Сирии», — отметил законодатель.
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