Правительство рассмотрит возможность корректировки валютного контроля 

ГОРКИ, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит меры по регулированию системы валютного контроля, о чем просят компании-экспортеры. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Обсудим некоторые меры по регулированию валютного контроля, запросы на который поступают от сообщества экспортеров", — сказал Медведев.
Он не стал конкретизировать, какие именно предложения по корректировке системы валютного контроля будут обсуждены.