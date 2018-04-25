Правительство рассмотрит возможность корректировки валютного контроля

"Обсудим некоторые меры по регулированию валютного контроля, запросы на который поступают от сообщества экспортеров", — сказал Медведев.

Он не стал конкретизировать, какие именно предложения по корректировке системы валютного контроля будут обсуждены.