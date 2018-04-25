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Правительство рассмотрит возможность корректировки валютного контроля
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Правительство рассмотрит возможность корректировки валютного контроля 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит меры по регулированию системы валютного контроля, о чем просят компании-экспортеры. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Обсудим некоторые меры по регулированию валютного контроля, запросы на который поступают от сообщества экспортеров", — сказал Медведев.
Он не стал конкретизировать, какие именно предложения по корректировке системы валютного контроля будут обсуждены.
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