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Для профилактики: Гройсман предложил руководству «Укрзализници» прокатиться на ночных поездах
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Для профилактики: Гройсман предложил руководству «Укрзализници» прокатиться на ночных поездах 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент "Укрзализныци" будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов», — сказал Гройсман.
Завдання для «Укрзалізниці»: люди мають відчути, що сервіс змінюється. Що їх у потягу чекає нормальне ставлення, нормальна білизна, чисті вагони. На вокзалах має бути чисто та зручно. Це елементарні ознаки поваги до людей, які можна легко забезпечити. Завдання не складне.
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 апреля 2018 г.
Гройсман добавил, что перед «Укрзализныцей» стоят вполне выполнимые задачи: нормальное белье, чистые вагоны и вокзалы.
Премьер также поручил руководству ПАО еженедельно отчитываться об обеспечении транзита грузов и внутренних перевозок.
В январе министр инфраструктуры Владимр Омелян заявил, что «Укрзализныця» никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны
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