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Глава правительства Мадрида ушла в отставку после обвинений в краже крема
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Глава правительства Мадрида ушла в отставку после обвинений в краже крема 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Москва24
По сообщениям западных СМИ, Кристина Сифуэнтес совершила кражу в 2011 году.
Глава правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес сообщила о своем решении уйти в отставку в связи с обвинениями в краже из супермаркета двух тюбиков крема стоимостью порядка €40.
«Объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрид», — приводит газета «Известия» слова Сифуэнтес.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, запечатлено, как сотрудник охраны магазина сопровождает Кристину Сифуэнтес в отдельное помещение и забирает из ее сумки ворованную продукцию. По данным западных СМИ, женщина совершила кражу еще 7 лет назад.
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