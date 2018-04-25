Глава правительства Мадрида ушла в отставку после обвинений в краже крема

По сообщениям западных СМИ, Кристина Сифуэнтес совершила кражу в 2011 году.

Глава правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес сообщила о своем решении уйти в отставку в связи с обвинениями в краже из супермаркета двух тюбиков крема стоимостью порядка €40.

«Объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрид», — приводит газета «Известия» слова Сифуэнтес.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, запечатлено, как сотрудник охраны магазина сопровождает Кристину Сифуэнтес в отдельное помещение и забирает из ее сумки ворованную продукцию. По данным западных СМИ, женщина совершила кражу еще 7 лет назад.