Глава правительства Мадрида объявила об отставке после видео с кражей кремов из магазина

МАДРИД , 25 апреля. / ТАСС /. Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес объявила в среду о решении подать в отставку.

"Я поговорила в эти дни со своей командой и сначала решила объявить об этом 2 мая, после административных мероприятий, но я сделаю это раньше: объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида", — сказала на пресс-конференции политик от правящей Народной партии.

Как передает агентство EFE, председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил, что политик «сделала то, что должна была» в данной ситуации.

В среду электронная газета Okdiario обвинила Сифуэнтес в попытке украсть в 2011 году из супермаркета двух тюбиков крема на €40. Издание опубликовало запись, на которой запечатлен момент, как охранник универсама сопровождает женщину в отдельное помещение и забирает из ее сумки продукцию. Она была задержана примерно на 45 минут до тех пор, пока не прибыла национальная полиция, получившая указание от своего руководства отпустить женщину, передает газета.

Кроме того, совсем недавно Сифуэнтес, занимавшая пост лидера автономного сообщества Мадрид с 2015 года, оказалась в центре другого громкого скандала. Издание El Diario обвинило ее в том, что она обманным способом получила магистерскую степень в одном из университетов Испании. В результате оппозиция начала требовать немедленной отставки Сифуэнтес.