Глава Мадрида подала в отставку после кражи кремов

Глава Мадрида Кристина Сифуэнтес решила подать в отставку. Ранее СМИ обвинили ее в попытке украсть из супермаркета два тюбика крема стоимостью 40 евро.

Электронная газета Okdiario опубликовала запись с установленных в магазине камер наблюдения. На видео охранник торговой точки сопровождает женщину в отдельное помещение и достает из ее сумки продукцию. Прибывшие спустя 45 минут полицейские отпустили Сифуэнтес. Стражи порядка получили указание от своего руководства, подчеркивает печатное издание.