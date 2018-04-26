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Глава Мадрида подала в отставку после кражи кремов
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Глава Мадрида подала в отставку после кражи кремов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава Мадрида Кристина Сифуэнтес решила подать в отставку. Ранее СМИ обвинили ее в попытке украсть из супермаркета два тюбика крема стоимостью 40 евро.
Электронная газета Okdiario опубликовала запись с установленных в магазине камер наблюдения. На видео охранник торговой точки сопровождает женщину в отдельное помещение и достает из ее сумки продукцию. Прибывшие спустя 45 минут полицейские отпустили Сифуэнтес. Стражи порядка получили указание от своего руководства, подчеркивает печатное издание.
А совсем недавно Сифуэнтес оказалась в центре другого громкого скандала. Журналисты выяснили, что она обманным путем получила магистерскую степень в одном из университетов Испании. Об этом сообщает ТАСС.
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