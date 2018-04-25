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Глава Мадрида объявила об отставке после публикации видео с кражей кремов на 40 евро
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Глава Мадрида объявила об отставке после публикации видео с кражей кремов на 40 евро 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Снятое без малого семь лет назад видео сыграло злую шутку с главой правительства автономного сообщества Мадрид Кристной Сифуэнтес — он вынужденно объявила о своей отставке после повторно прозвучавших обвинений в краже двух баночек крема суммарной стоимостью около 40 евро. Сделанную 4 мая 2011 года запись с камеры наблюдения обнародовало издание Okdiario.
В то утро Сифуэнтес, тогда занимавшая должность первого вице-президента Ассамблеи, наведалась в торговый центр Eroski de Vallecas, где в ходе осмотра витрин в парфюмерном отделе спрятала два тюбика с антивозрастным кремом Olay в сумку. Попытку ражи пресекла продавщица, позвавшая на помощь охрану. Кадры из подсобного помещения, где Сифуэнтес попросили продемонстрировать содержимое сумочки, как раз и поставили крест на ее политической карьере.
Сами охранники не узнали в клиенте второе лицо в палате Мадрида, но были сильно удивлены тем обстоятельством, что ухоженная клиентка в обуви от Prada позарилась на крем, чья стоимость едва превышает 40 евро. По некоторым данным, Сифуэнтес поначалу отрицала факт кражи, настаивая на том, что принесла косметическое средство с собой, а потому отказалась платить за товар.
Прибывший на место полицейский узнал политика и сообщил о произошедшем в участок, после чего инцидент быстро замяли. Меж тем службы безопасности палаты Мадрида были проинформированы о произошедшем.
После публикации видео Сифуэнтес признала, что инцидент в магазине действительно имел место, однако заявила, что таким образом ее вынуждают уйти в отставку. Заявление о своем намерении покинуть занимаемую должность она сделала в среду. Председатель правительства Испании Мариано Рахой уже отметил, что она «сделала то, что должна была» в данной ситуации.
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