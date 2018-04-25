«Все равно финала не видать» и другие имена для первого поезда на «Стрелку» придумали нижегородцы

Открыть голосование предложил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов . Он напомнил, что традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира.

— У нас, в Нижнем, на линии выходят поезда «Пионер», «70 лет Победы», « Кузьма Минин ». «Минин», кстати, был первым поездом, приехавшим на «Горьковскую» после ее открытия, — сказал градоначальник.

Голосование началось 19 апреля, а закончилось сегодня, 25 апреля, в полдень. Результаты NN.ru в администрацию Нижнего Новгорода. Окончательное решение будет принято там. А мы подведем свои итоги.

Еще 9% нижегородцев предложили свои варианты. Их можно разделить на несколько групп. Первая посвящена негативным явлениям на строительстве новой ветки метро и станции «Стрелка». В этот список входят: «Распил», «Откатчик», «Лярдик» и «Кидала» в память об уехавших домой без денег метростроевцев.

Вторая группа объединила названия в честь людей, имеющих отношение к Нижнему Новгороду. Например, Огюст Монферран, который проектировал Староярмарочный собор. Символичным показалось, что поезд прибудет на станцию около улицы Бетанкура, который проектировал ярмарку. Еще варианты: « Александр Невский » — в честь Святого благоверного князя и храма — и «Юрий Всеволодович» в честь основателя Нижнего Новгорда.

— Ну как бы да, поезд надо в честь птички назвать. Вот есть «Сапсан», «Ласточка», «Стриж», был «Буревестник». Питерский трамвай «Чижик». А этот будет «Сорока». Ну, или «Павлин», — написал Stephan S.

Несколько вариантов было посвящено несбывшимся надеждам на метро жителей других районов: «Новая опера», «Сормово, прости!», «Ждун», «Недождун» и «Нежданчик».

Политические имена и процессы нижегородцы тоже не обошли стороной. К игре англичан предложено назвать поезд «Novichok» или «Highly likely», а также именем кота Скрипалей, сожженного британцами. Также был вариант «Поезд имени прямых выборов мэра» или «Памяти прямых выборов мэра». Два нижегородца предложили назвать одним именем, но с разными посылами.

— Назвали бы поезд « Борис Немцов » — мировая общественность оценила бы! Ан нет, слабо! — написал antidot.

— «Немцов-поезд» — вот креативно и со смыслом. Мол, благодаря Немцову, метропоезд на 25 лет позже пришел. — возразил kokon.

Самый большой список относится к футбольной теме: «Мундиалист», «Голкипер», «Хоть бы не промазал», «Мазилы», «Судью на мыло», «Все равно финала не видать» и «Борман» — по прозвищу легендарного тренера нижегородского «Локомотива» Валерия Овчинникова

Еще одна группа названий связана с различными ассоциациями — историческими, библейскими и бытовыми. Например, «Синезаборец».

— Назвать поезд Чародейка, а на первом вагоне написать: «Кума, вина!» — обыграл одну из версий образования названия «Канавионо» GribNik.

— «Белка». Получается, «Белка» на «Стрелку», — вспомнила космическое прошлое УсталаЯ.

— Я предложила Скорострел. Скорый поезд, «Стрелка». Идеально! — считает Бусинка.

— «Пацанчик» — типа пришёл на стрелку, — предложил Zombyshon.

— Моисей. Звучно. Почти 40 лет прошло с начала строительства метро, — провел параллель aXeST.

А вот оригинальное решение от Афрания:

— А я предлагаю подойти к вопросу творчески. Возродить традиции… Во времена царя-батюшки помещиков сажали в вагон, и паровоз вёз их по железной дороге. В любом месте помещик мог остановить паровоз, выйти и назвать своим именем станцию, которая будет на этом месте. За что платил в казну 10 тысяч рублей (ещё тех, царских). Что у нас, не найдётся олигархов, которые бы за то, чтобы назвать поезд своим именем, могли бы 10 лямов в казну заплатить? Кстати, и поезд у нас не один. А если желающих несколько, можно аукцион устроить.