Нижегородцы выбрали название для первого поезда на станции «Стрелка»

Он будет полным ее тезкой. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Напомним, голосование проводилось на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ.

«Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее», — написал глава города.

Отметим, что за название «Стрелка» высказалась треть участников голосования. Второе место (17% от общего числа голосов) заняло имя « Максим Горький ». Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.

«Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», -отметил мэр.