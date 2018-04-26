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Нижегородцы выбрали название для первого поезда на станции «Стрелка»
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Нижегородцы выбрали название для первого поезда на станции «Стрелка» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Он будет полным ее тезкой. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Напомним, голосование проводилось на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ.
«Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее», — написал глава города.
Отметим, что за название «Стрелка» высказалась треть участников голосования. Второе место (17% от общего числа голосов) заняло имя «Максим Горький». Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.
Владимир Панов заявил, что среди тех вариантов, которые придумали нижегородцы, ему показались особенно любопытными «Александр Невский», «Бетанкур» и «Ростислав Алексеев».
«Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», -отметил мэр.
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