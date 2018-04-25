«Народная приёмная» в Суксуне. Жители рассказали о тротуарах и плохой воде

Посёлок этот известен своими самоварами, которые начали изготавливать здесь после открытия залежей меди. Но в наше время Суксун стал популярен из-за знаменитого курорта, который располагается в с. Ключи, в 15 км от районного центра. Удивительно, но большая часть наших читателей, которые пришли на встречу с журналистами, оказалась из этого села.

Почему дорожки — роскошь?

Геннадий Исаев, проживающий в Ключах, на ул. Золина, 96, беспокоится по поводу того, что вдоль местных дорог жителям села приходится ходить по обочинам, а это опасно для жизни. Известны и трагические случаи, связанные с передвижением пешеходов в вечернее время.

«Село Ключи — старинное, в этом году оно отметит своё 400-летие, а благоустройство хромает, — говорит Геннадий Анатольевич. — Почему-то в советские времена вдоль дорог были асфальтированные пешеходные дорожки, а сейчас их нет, и власти не собираются их восстанавливать. Сама дорога в ужасающем состоянии, но её обещают летом начать ремонтировать, а тротуары проектом не предусмотрели».

В районной администрации нам подтвердили, что в проект входит реконструкция дорожного полотна, а поскольку тротуаров как таковых нет, их необходимо строить. Для этого нужна проектная документация и государственная экспертиза, а это всё стоит недёшево.

Но людям надо ведь не так уж много. Их устроили бы асфальтовые дорожки без поребриков и бортиков. Достаточно было бы пройтись грейдером и заасфальтировать участки рядом с трассой. Почему раньше это делали, а сейчас стало непреодолимой проблемой?

Из-за плохого состояния участка дороги от ул. Золина до трассы Пермь Екатеринбург водители автобусов отказываются заезжать в Ключи. Об этом нам рассказала Анастасия Солодникова, проживающая в Ключах, на ул. Курортной, 51.

«Весной добираться домой — целая проблема», — сетует Анастасия Ивановна.

Но в районной админис­трации этим заявлениям не поверили. Там утверждают, что если у водителя в маршрутной карте есть определённый пункт, то они не могут его миновать. Как будто чиновники не знают, что автобусники нарушают графики и сходят с линии раньше времени, особенно в вечернее время.

Как добиться качества воды?

80-летняя Валентина Голева, живущая в Ключах, на ул. Золина, 108, рассказала, что из-за загрязнения реки Ключики местным жителям приходится пользоваться недоброкачественной питьевой водой. Сельчане ещё в 2009 г. написали коллективное обращение в районную прокуратуру о том, что место всеобщего водопользования загрязнили. Под давлением надзорного органа собственник участка провёл очистку. Но вода по-прежнему не соответствует санитарным нормам. Не помогло и обращение к депутату.

В районной администрации пообещали разобраться с вопросом качества водоснабжения в Ключах, поскольку это полномочия поселковой администрации. Хотя в целом пояснили, что водопроводы раньше в деревнях строили хозспособом. Сейчас в некоторых муниципалитетах пытаются взять их на свой баланс через признание объектов бесхозными. С водопроводами, как и с тротуарами: без проектной документации и на баланс поставить невозможно, и тариф никакой нельзя защитить. В общем, на всё нужны деньги. Но как без них строили раньше? Разве у нас были времена с тучными бюджетами?

Что разрушает духовность?

Недовольны местные жители тем, как организовали в селе сбор и вывоз мусора. Кроме того, людям не нравится, что вокруг известного курорта вырубают лес, и скоро не останется места в Ключах, где отдыхающие и коренное население могли бы гулять и дышать свежим воздухом. Всё это вопросы экологии. Но Анастасия Солодникова решила поднять разговор об экологии души. Ей, бывшему библиотечному работнику, не нравится, что кругом от мала до велика употребляют в речи матерные слова.

«Люди даже не задумываются об их значении, — говорит Анастасия Ивановна. — А ведь это оскорбление женщин, матерей, мужчин. Люди такими словами разрушают себя изнутри. Дети и подростки, подражая взрослым, повторяют бранные обороты, не понимая истинного их смысла. Такие люди несут в мир негативные эмоции. И никто не знает, где они произведут своё губительное действие. Недавно в заброшенном здании бывшей церкви покончила с собой девушка-подросток. Разрушается духовность людей. Об этом надо говорить повсеместно: в школах, библио­теках, писать в газетах. Вроде мы — культурная страна, а ведём себя как варвары».

Во время работы «Народной приёмной» мы увидели, что в Суксуне и его окрестностях живёт много активных и неравнодушных людей. Однако не все вопросы, поднятые ими, находят понимание у местных властей. Часто администрация ссылается на недостаток финансов. Но только ли в них кроется невозможность разрешить проблемы?

Что согревать — ноги или голову?

Зам. главы Суксунской районной администрации Екатерина Усова:

«Район глубоко дотационный. Дороги, конечно, проблемные. Особенно асфальтовые. Реконструкция — дорогое удовольствие. Те дороги, о которых рассказали жители Ключей, в этом году будем ремонтировать. Но по проектам предусмотрена только реконструкция покрытия проезжей части, а не строительство тротуаров. Как сделать проектную документацию по тротуарам — это вопрос. В Суксуне 80% дорог в населённых пунктах не имеют тротуаров. Да и остальные 20% имеют пешеходные дорожки лишь с одной стороны. Недавно на Ключевской территории мы построили детсад. Всё единое финансирование, которое мы получаем от края, направили туда. Образно говоря, когда одеяло короткое, мы выбираем, что согреть — ноги или голову.

Что касается рубки лесов вокруг населённых пунктов, то такие вопросы периодически возникают. Мы делали запросы и в Кишертское лесничество, и в краевое Министерство природы . Там поясняют, что в лесных кварталах вырубается сплошь больной лес, который может заразить здоровые деревья. По их объяснениям, вроде всё законно».

Из-за чего водители сокращают рейсы?

Юрист Ольга Кочерова:

«Посёлок отдалён от краевого центра, и это порождает ряд проблем. Например, врачебная помощь местным жителям не всегда доступна. Люди ездят на консультации специалистов в Пермь. А возвратиться в вечернее время домой уже трудно. Из-за плохого состояния дорог водители сокращают рейсы. Чтобы разрешить свои проблемы, жители обращаются в администрации района и поселений. Но помощь получают не всегда. Чиновники не слышат их. Власть не всегда понимает проблемы простых жителей. Люди предоставлены сами себе. Порой это происходит из-за того, что сельчане не могут качественно сформулировать свой запрос. А зачастую власти действуют не так, как положено по закону, а так, как им проще. К примеру, когда мы спросили в районной администрации, почему на центральных улицах Суксуна нет урн, нам ответили: «Мы их убрали, потому что люди их переворачивают или скручивают». Это что, решение проблемы?»