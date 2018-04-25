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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:30 — Открытый диалог Российского Совета торговых центров и Reed Exhibitions Russia в рамках проекта «Безопасность. Версия 2018».
11:00 — Пресс-конференция уполномоченных по правам человека в Москве, посвященная итогам работы омбудсменов за 2017 г.
11:00 — Презентация возможностей современной скорой медицинской помощи в рамках 120-летия работы службы в Москве.
11:00 — Пресс-конференция заместителя председателя Мосгосстройнадзора Сергея Музыченко и директора подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Виктора Егорова на тему: «Об основных итогах работы Мосгосстройнадзора за I квартал 2018 г. Проверки объектов реновации жилого фонда. Практика применения риск-ориентированного подхода в рамках государственного строительного надзора».
11:00 — Заседание Мособлдумы.
11:00 — Форум Госзаказ.
12:00 — Пресс-конференция о безопасности детского отдыха.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?», приуроченная ко Дню международной солидарности трудящихся.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России».
14:00 — Заседание Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации.
14:00 — Пресс-конференция по итогам Большой арктической экспедиции московских школьников.
15:00 — Заседание общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме.
15:00 — Пресс–конференция, посвященная проведению парада кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе.
17:30 — Презентация проекта АО «ФПК» и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.Рудомино «Библиотека путешественника» в международных поездах.
19:00 — Эфир губернатора Московской области Андрея Воробьева на телеканале 360.
Фотоматериалы:
10:00 — Выращивание цветов для московских улиц в питомнике ГБУ «Озеленение» в Измайлово.
10:00 — Общегородской фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».
11:00 — Пресс-конференция уполномоченных по правам человека в Москве, посвященная итогам работы омбудсменов за 2017 г.
17:00 — Закрытие ММКФ.
17:00 — Вернисаж «Выставки нового».
18:30 — Открытие выставки «Искусство 2000-х» в Третьяковской галерее.
19:00 — Ночная совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона, механизированной колонны военной техники, принимающих участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2018 г.
19:00 — Открытие выставки «Три истории Провиантских складов» в Музее Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
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