Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 апреля

10:30 — Открытый диалог Российского Совета торговых центров и Reed Exhibitions Russia в рамках проекта «Безопасность. Версия 2018».

11:00 — Пресс-конференция уполномоченных по правам человека в Москве , посвященная итогам работы омбудсменов за 2017 г.

11:00 — Презентация возможностей современной скорой медицинской помощи в рамках 120-летия работы службы в Москве.

11:00 — Пресс-конференция заместителя председателя Мосгосстройнадзора Сергея Музыченко и директора подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Виктора Егорова на тему: «Об основных итогах работы Мосгосстройнадзора за I квартал 2018 г. Проверки объектов реновации жилого фонда. Практика применения риск-ориентированного подхода в рамках государственного строительного надзора».

11:00 — Заседание Мособлдумы.

11:00 — Форум Госзаказ.

12:00 — Пресс-конференция о безопасности детского отдыха.

12:00 — Пресс-конференция на тему: «С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?», приуроченная ко Дню международной солидарности трудящихся.

12:00 — Пресс-конференция на тему: «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России ».

14:00 — Заседание Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации

14:00 — Пресс-конференция по итогам Большой арктической экспедиции московских школьников.

15:00 — Заседание общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме

15:00 — Пресс–конференция, посвященная проведению парада кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе.

17:30 — Презентация проекта АО «ФПК» и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.Рудомино «Библиотека путешественника» в международных поездах.

Фотоматериалы:

10:00 — Выращивание цветов для московских улиц в питомнике ГБУ «Озеленение» в Измайлово.

10:00 — Общегородской фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».

11:00 — Пресс-конференция уполномоченных по правам человека в Москве, посвященная итогам работы омбудсменов за 2017 г.

17:00 — Закрытие ММКФ.

17:00 — Вернисаж «Выставки нового».

18:30 — Открытие выставки «Искусство 2000-х» в Третьяковской галерее.

19:00 — Ночная совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона, механизированной колонны военной техники, принимающих участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2018 г.

19:00 — Открытие выставки «Три истории Провиантских складов» в Музее Москвы.