Ещё
Качество хлеба в Новосибирске стало лучше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Качество хлеба в Новосибирске стало лучше 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Роспотребнадзор по итогам исследования более 21 тыс. проб хлеба в I квартале 2018 года зафиксировал улучшение качества хлебобулочных изделий за последние пять лет. Об этом сообщают «Известия». Специалисты пришли к выводу, что по результатам исследований доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.
«В первом квартале 2018 года было исследовано более 21 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям», — пишет издание. В числе основных причин забраковки хлеба и хлебобулочных изделий стало наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и иные причины.
В Новосибирской области в первом квартале было исследовано 18 проб хлебобулочных изделий по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое). Все соответствовали требованиям. По санитарно-химическим показателям исследовано 24 пробы. Токсичных продуктов жизнедеятельности и микроскопических плесневых грибов не нашли.
«Качество хлеба находится на постоянном контроле, — сообщили VN.ru в областном управлении Роспотребнадзора. — Было проведено 14 проверок предприятий, производящих и реализующих хлебобулочные изделия. Нарушения выявлены на 12 объектах. Основные нарушения: не соблюдается технологический процесс изготовления хлебобулочных изделий, правила личной гигиены, не проводится производственный контроль. За эти нарушение было наложено 15 штрафов на сумму 156 500 рублей».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Бессмертный полк-2018: где заказать и сколько стоят штендеры Что творится в Убинском районе под руководством Олега Конюка Программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах247
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение