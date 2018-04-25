Качество хлеба в Новосибирске стало лучше

Роспотребнадзор по итогам исследования более 21 тыс. проб хлеба в I квартале 2018 года зафиксировал улучшение качества хлебобулочных изделий за последние пять лет. Об этом сообщают «Известия». Специалисты пришли к выводу, что по результатам исследований доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.

«В первом квартале 2018 года было исследовано более 21 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям», — пишет издание. В числе основных причин забраковки хлеба и хлебобулочных изделий стало наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и иные причины.

Новосибирской области в первом квартале было исследовано 18 проб хлебобулочных изделий по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое). Все соответствовали требованиям. По санитарно-химическим показателям исследовано 24 пробы. Токсичных продуктов жизнедеятельности и микроскопических плесневых грибов не нашли.