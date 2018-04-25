«Спасибо за человеческую поддержку». Жители Кузбасса благодарят ямальцев за помощь

«От имени всех кузбассовцев примите сердечную благодарность за человеческую поддержку в связи с трагической гибелью людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня Кемерово», — говорится в письме. — Спасибо, что разделили горе Кузбасса, своим сочувствием помогли укрепить наш дух, найти силы в эти скорбные дни», — сказал Сергей Цивилёв, пожелав ямальцам мира и добра.