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«Спасибо за человеческую поддержку». Жители Кузбасса благодарят ямальцев за помощь
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«Спасибо за человеческую поддержку». Жители Кузбасса благодарят ямальцев за помощь 

ИА Север-Пресс 1 час назад
На имя заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата главы арктического региона Наталии Фиголь поступило благодарственное письмо от врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
«От имени всех кузбассовцев примите сердечную благодарность за человеческую поддержку в связи с трагической гибелью людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня Кемерово», — говорится в письме. — Спасибо, что разделили горе Кузбасса, своим сочувствием помогли укрепить наш дух, найти силы в эти скорбные дни», — сказал Сергей Цивилёв, пожелав ямальцам мира и добра.
Напомним, трагедию в Кемерово ямальцы, как и все жители России, приняли близко к сердцу, сопереживали и сочувствовали пострадавшим, активно включились в благотворительные акции. Средства для помощи собрали и перечислили в Главное финансовое управление Кемеровской области сотрудники аппарата губернатора ЯНАО, коллективы других ведомств и муниципалитетов арктического региона. Деньги не смогут восполнить столь горькую утрату, как потеря близкого человека, но такое искреннее сопереживание, надеются ямальцы, действительно, добавило кемеровчанам веры, а главное продемонстрировало единство российского народа.
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