В майские праздники все службы в Костроме переведут на усиленный режим работы

Костроме прошло заседание антитеррористической комиссии, где обсудили меры обеспечения безопасности в майские праздники, сообщает пресс-служба губернатора.

Решено перевести оперативные и правоохранительные службы в усиленный режим работы. А главам муниципалитетов поручили вместе со специалистами проверить все объекты, где пройдут праздничные мероприятия.

Нужно будет проанализировать и определить возможные зоны риска на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения и транспортной инфраструктуры.

Правоохранители проверят режим охраны мест проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделят противопожарной безопасности и профилактике происшествий на воде.