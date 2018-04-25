Ещё
В майские праздники все службы в Костроме переведут на усиленный режим работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В майские праздники все службы в Костроме переведут на усиленный режим работы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме прошло заседание антитеррористической комиссии, где обсудили меры обеспечения безопасности в майские праздники, сообщает пресс-служба губернатора.
Решено перевести оперативные и правоохранительные службы в усиленный режим работы. А главам муниципалитетов поручили вместе со специалистами проверить все объекты, где пройдут праздничные мероприятия.
Нужно будет проанализировать и определить возможные зоны риска на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения и транспортной инфраструктуры.
Правоохранители проверят режим охраны мест проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделят противопожарной безопасности и профилактике происшествий на воде.
k1news.ru: последние новости
Костромские областные депутаты составили собственный план реализации послания Президента Предсказание гадалки сбылось: в администрации Костромской области – кадровые перестановки Костромичу грозит солидный штраф за «безопасный» самогон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах246
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру316
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста37
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение