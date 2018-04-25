Ещё
Кафе вместо гостиницы: мэрия объяснила, зачем отбирает участок на набережной Оби
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кафе вместо гостиницы: мэрия объяснила, зачем отбирает участок на набережной Оби 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска определилась с планами на участок набережной Оби, который решила забрать у частного арендатора, — там будут «видовая комната» и кафе.
Новосибирские власти забрали участок площадью 1,1 гектара, который сдавали в аренду компании «Ривергарден». На нём мэрия планирует обустроить парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», объяснили корреспонденту НГС в пресс-центре городской администрации.
По планам арендатора, на этом месте должен был появиться большой гостиничный комплекс с автостоянкой, однако компании не удалось продлить договор аренды даже в суде.
«Согласно дизайн-проекту, на этом земельном участке планируется проведение ландшафтных работ (создание «видовой комнаты» с зелёными насаждениями), также рассматривается вариант по размещению кафе.
В план благоустройства на 2018 год данные виды работ не входят», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодёжной политики.
Михайловскую набережную решили отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных. А в начале мая на набережной появится копия мотоцикла из фильма «Безумный Макс».
ngs.ru: последние новости
В сквере у площади Кирова построят 20-метровую часовню Землю дали, но не тем: прокуроры нашли нарушения с бесплатной раздачей участков под Новосибирском Новосибирец сфотографировал стаю семижаберных акул у берегов Южной Африки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах247
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение