Сад, который всегда с тобой

Нет ничего прекрасней того мига, когда острие лопаты в первый раз вонзается в нагретую весенним солнцем грядку. Земля еще мокрая, тяжелая, к металлу липнут комки глины. Наверное, я как всегда поторопился, надо бы подождать недельку, чтобы земля просохла, стала легкой и рассыпчатой. Но терпеть больше невмоготу. Дожили, перезимовали!

Всего шесть месяцев дарует нам природа, чтобы вырастить все, о чем мечталось скучной зимой. Пора наконец испытать суперурожайные гибриды огурцов, которыми хвасталась соседка. Надо заказать в питомнике разрекламированную гигантскую малину. А боль моя, вишня? Каждое лето ее сожженные монилиозом листья чернеют среди буйной зелени. Уж в этот сезон я справлюсь с поганым грибком! Ну и цветы, куда ж без них. Нежные нарциссы, загадочные ирисы, роскошные пионы с тарелку величиной, мощные красавцы георгины… Сажать не пересажать! А значит, лета снова не будет. Ведь все время надо копать, рыхлить, сеять, полоть одуваны, спасать свои растюшки от тли и гусениц, холить, лелеять, поить и кормить! А награда?.. Ее может и не быть. В саду все время что-то случается. То холодная зима, после которой сердце щемит от потерь. То возвратные заморозки убьют нежные росточки. А летом вдруг придет великая сушь — и поминай как кого звали на любимой клумбе. Или зарядят дожди, когда все гниет и расползаются по земле жирные слизни… А что вы хотели — зона рискованного земледелия! Так от чего же мы каждые выходные стремимся на свой клочок скудной подмосковной земли, в которую, чтобы она начала нас радовать, надо забабахать машину навоза?

В офисе зима неотличима от лета, а день от ночи. Не видно ни неба, ни солнца, не слышно, как барабанит по крыше дождь. И даже об урагане в собственном городе узнаем из сводки новостей. Для большинства дача — это побег из виртуального мира в действительность. И пусть вечером ноют колени и не разгибается поясница, а ладони не отмыть от въевшегося чернозема. Зато обе ноги крепко стоят на земле — а не на офисном ковролине.

…Была такая селекционер — Мария Шаронова. В 70 лет она влюбилась в клематисы и решила выводить новые сорта. На что рассчитывала, ведь дело это — на десятилетия? Но Шаронова добилась своего, ее клематисы до сих пор восхищают любителей. Как удалось? Сохранилась одна из последних ее фотографий. Мария Федоровна в своем подмосковном саду, ей уже почти сто лет. В руках — лопата.

Сад требует от человека многого — но и удерживает его на этой земле. Не позволяет киснуть, помогает пережить невзгоды и чувствовать себя нужным. А еще — дает знание, что жизнь сильнее смерти, и сколько бы зима не длилась, все вернется, солнце неизбежно согреет землю, и ее покроют ковры райских цветов.

Ну, где моя лопата? Перезимовали!