Кому поможет областной бюджет?

Слышал о проекте местных инициатив. Что это и кто может принять участие?

В. Гусев, Димитровград

Проект существует с конца 2015 года. А на вопрос читателя ответила куратор проекта, замгубернатора Ульяновской области Ольга Никитенко:

— Главная цель проекта местных инициатив — финансовая поддержка наиболее эффективных предложений муниципальных образований нашей области. Например, нужно отремонтировать клуб или оборудовать уличное освещение, а денег не хватает. Вот тут-то — на условиях софинансирования — в решении проблемы участвуют средства областного бюджета. Свой процент, по правилам, вносят не только районы и поселения, но и граждане (не менее 5%). И, как показывает практика, делают люди это охотно. Конечно, основные расходы несёт региональная казна. В этом году, к примеру, в областном бюджете на проект заложено 120 миллионов рублей.

Подробнее о проекте — 19 с.