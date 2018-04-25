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Кому поможет областной бюджет?
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Кому поможет областной бюджет? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Слышал о проекте местных инициатив. Что это и кто может принять участие?
В. Гусев, Димитровград
Проект существует с конца 2015 года. А на вопрос читателя ответила куратор проекта, замгубернатора Ульяновской области Ольга Никитенко:
— Главная цель проекта местных инициатив — финансовая поддержка наиболее эффективных предложений муниципальных образований нашей области. Например, нужно отремонтировать клуб или оборудовать уличное освещение, а денег не хватает. Вот тут-то — на условиях софинансирования — в решении проблемы участвуют средства областного бюджета. Свой процент, по правилам, вносят не только районы и поселения, но и граждане (не менее 5%). И, как показывает практика, делают люди это охотно. Конечно, основные расходы несёт региональная казна. В этом году, к примеру, в областном бюджете на проект заложено 120 миллионов рублей.
Подробнее о проекте — 19 с.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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