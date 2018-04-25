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Столица Киргизии готовится к маршу «Бессмертного полка»
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Столица Киргизии готовится к маршу «Бессмертного полка» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Бишкеке началась подготовка к самой массовой акции года — шествию «Бессмертного полка». Организационные вопросы по его проведению 9 Мая в столице Киргизии обсудили в среду на расширенном заседании горсовета с участием депутатов и представителей штаба «Бессмертного полка», сообщило агентство КирТАГ.
Маршрут колонны останется прежним — от парка имени Даира Асанова до площади Победы. Длина маршрута составит 6,6 километра. Для безопасности на время следования колонны улицы будут закрыты для движения автотранспорта. Возглавят колонну духовой оркестр, курсанты Национального военного лицея имени Асанова.
Безопасность и порядок во время шествия обеспечат около 1000 сотрудников правоохранительных органов, организовано дежурство и сопровождение участников акции автомашинами скорой медпомощи.
В прошлом году 9 Мая с портретами фронтовиков прошли в Бишкеке более 20 тысяч человек.
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