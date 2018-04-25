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Поклонники предложили Лазареву завести гарем
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Поклонники предложили Лазареву завести гарем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях фото верхом на вороном коне. Подписчики сравнили его с принцем из сказки, предложив завести гарем.
Подписчики певца Сергея Лазарева восторженно отреагировали на его новое фото в Instagram. Мужчина гордо восседает на вороном коне, и многие поклонники сравнили его с принцем:
«Интересно, каких-нибудь князей в роду не было? Глядя на Вас и на осанку невольно вспоминаются царские особы!», — пишет boiko1343.
«Величие этого фото зашкаливает», — считает mariya_neupokoeva.
«Сказочный принц на черном коне!», — сообщила rpoargo155617.
«Столько желающих принцесс в жены к вам… Необходимо переезжать на восток и заводить гарем) Иначе по кусочкам разберут и не услышим больше ваших шедевров!», — предложила alenushka22009.
Ранее фанаты раскритиковали премьеру шоу «N» певца Сергея Лазарева, концерт прошел накануне в спорткомплексе «Олимпийский». Больше всего поклонникам не понравился звук на мероприятии.
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