Поклонники предложили Лазареву завести гарем

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях фото верхом на вороном коне. Подписчики сравнили его с принцем из сказки, предложив завести гарем.

Подписчики певца Сергея Лазарева восторженно отреагировали на его новое фото в Instagram. Мужчина гордо восседает на вороном коне, и многие поклонники сравнили его с принцем:

«Интересно, каких-нибудь князей в роду не было? Глядя на Вас и на осанку невольно вспоминаются царские особы!», — пишет boiko1343.

«Величие этого фото зашкаливает», — считает mariya_neupokoeva.

«Сказочный принц на черном коне!», — сообщила rpoargo155617.

«Столько желающих принцесс в жены к вам… Необходимо переезжать на восток и заводить гарем) Иначе по кусочкам разберут и не услышим больше ваших шедевров!», — предложила alenushka22009.

Ранее фанаты раскритиковали премьеру шоу «N» певца Сергея Лазарева, концерт прошел накануне в спорткомплексе «Олимпийский». Больше всего поклонникам не понравился звук на мероприятии.