RT получил «интернет-Оскар» в зрительском голосовании за проекты в соцсетях

"Проект телеканала RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России , одержал победу в номинации «Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа» People’s Voice Award — зрительского голосования престижной международной премии Webby Awards", — передает пресс-служба.

"Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива", — цитирует пресс-служба слова автора проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилла Карновича-Валуа.

Согласно поступившей от пресс-службы информации, проект #1917LIVE завоевал уже 18 международных и российских премий, став «Лучшим образовательным онлайн-проектом», получив первое место за «Присутствие в Twitter» на премии Shorty Social Good, награды в области рекламы на премии Epica Awards и за достижения в соцсектях на премии Shorty Awards. Проект одержал победу в категории «Цифровой спецпроект» на международном телевизионном конкурсе New York Festivals, где проморолики проекта также получили серебро в категории «Кинематография», он победил в российском конкурсе «Медиабренд», получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple и золото на премии Adweek ARC Awards, уточнили в пресс-службе.