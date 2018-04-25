Маньяка, совершившего массовое убийство на ГАЗе, судят в Нижнем Новгороде

фото из архива редакцииМаньяка, совершившего массовое убийство на ГАЗе, судят в Нижнем Новгороде25 апреля в Автозаводском районном суде начался суд над 42-летним Сергеем Бараховым. Об этом сообщил корреспондент «Нижегородской правды», находящийся в зале суда.

Напомним, 23 августа 2017 года, экс-работник ГАЗа устроил массовую резню на заводе. Примечательно, что как раз сегодня у обвиняемого день рождения.

Допрошены семеро потерпевших, в том числе родственники погибших — лаборантки Людмилы Богатовой, начальника цеха Александра Агушкина, формовщика Андрея Курина . Вдова Агушкина Наталья рассказала, что когда муж ушёл на работу, она спала, так как вернулась со 2-й смены. В 6.45 её разбудил телефонный звонок, знакомая с предприятия сказала: «Твоего мужа зарезали…» Наталья заплакала, вспоминая об этом звонке.

Не сдерживала слёз и Зоя Кузнецова, мать Людмилы Богатовой. Она узнала о гибели дочери, когда работала в палисаднике возле дома: к подъезду подошёл какой-то мужчина и сказал ей об этом. Допрошены также работники ГАЗа Сергей Базин и Александр Королёв . Они получили ранения, но врачам удалось их спасти. По словам Сергея Королёва, ранение в шею у него было столь опасным, что то, что он выжил, можно назвать чудом.

Потерпевшие заявляют, что с Бараховым конфликтов не было. Бойню вооружённый ножом формовщик начал, по их словам, без видимых причин. «Увидев его глаза прямо перед собой, выражение его лица, то, как он держал нож, я понял: он идёт убивать», — рассказал потерпевший Александр Королёв. Сергей Базин вспомнил, как ударив его ножом в шею, Барахов сказал нецензурную фразу, которую можно передать»Вы меня замучили!» И после этих слов ещё дважды ударил Базина ножом.

Подсудимый Барахов ведёт себя спокойно, его пока не допрашивали. Экспертами он признан невменяемым.

Добавим, что в 1994-1996 годах Барахов проходил срочную службу в армии, участвовал в боевых действиях в Чечне . Там он получил контузию.

Среди потерпевших трое сотрудников полиции, в которых Барахов при задержании бросил самодельное взрывное устройство, начинённое саморезами.

Судебное заседание в настоящий момент продолжается.