В России с помощью системы распознавания лиц пойман первый преступник

Москве на станции метро «Фрунзенская» полиция задержала мужчину, находящегося в розыске и скрывавшегося от следствия более года. Сигнал об обнаружении разыскиваемого подала полицейским система распознавания лиц стоимостью 4 миллиарда рублей, которую начали внедрять в московской подземке к чемпионату мира по футболу — 2018.

Система просигнализировала полицейским, что один из пассажиров находится в розыске. После задержания выяснилось, что мужчина ранее сбежал из Егорьевска , где его разыскивают за грабеж. Это первый в России преступник, которого удалось задержать с помощью такой системы.

Технология позволяет через камеры проверять до 20 человек в секунду. Ранее систему, созданную российскими инженерами, признала лучшей в своей области разведка США

Практическое применение этой технологии уже имело место в августе 2016 года. Когда неизвестный мужчина ворвался в отделение одного из столичных банков и взял в заложники несколько человек, благодаря камерам, полиция в считанные минуты узнала, что это разорившийся бизнесмен Арам Петросян

В столице сейчас насчитывается несколько тысяч уличных объективов, подключенных к системе идентификации лиц.

В скором времени эффективность технологии идентификации людей станут еще эффективнее. Минкомсвязь разработала порядок передачи оператором Единой информационной системы («Ростелеком») в ФСБ МВД биометрических данных российских граждан. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о данных изображения лица и данных голоса. Эта информация позволяет с высокой степенью точности идентифицировать конкретного человека в большом объеме голосового трафика («верификация по голосу») или на камерах видеонаблюдения.

Оператор будет обязан предоставлять эти данные в течение суток через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в форме, которая позволяет установить личность человека. При этом предоставление указанных сведений будет осуществляться на безвозмездной основе, говорится в документе.

«Реализация этого проекта — важный шаг на пути развития Цифровой экономики в России. Запуск Единой биометрической системы в рамках решения задач финансовой отрасли, а также ее дальнейшее использование в различных индустриях — от телемедицины и проведения дистанционных выборов до e-commerce, — повысит доступность цифровых сервисов для жителей удаленных регионов и малоподвижных граждан, а также будет способствовать повышению качества жизни россиян», — сказал Михаил Осеевский , президент ПАО «Ростелеком».

Михаил Осеевский заверил, что разработанный механизм прозрачен и гарантирует, что утечек персональных данных граждан не произойдет. Он также считает, что в обществе сложилось неверное отношение к сбору биометрической информации и это отношение необходимо изменить.

«Всегда нужен определенный баланс между сохранением свобод и обеспечением безопасности. Но у нас в последнее время, исходя из ложных представлений о безбрежности демократии и абсолютной свободе, вопросы безопасности уходили на второй план. В результате до сих пор террористическая угроза во всем мире не преодолена. Поэтому обществу стоит спокойно относиться к таким механизмам и больше внимания сосредотачивать не на том, чтобы их отрицать, а на их совершенствовании и общественном контроле за их использованием», — заявил он.

Согласно более ранним заявлениям, систему будут использовать в банках для удаленной идентификации граждан при открытии счетов. Это естественный метод монетизации системы для «Ростелекома». Но если ФСБ и МВД смогут получать биометрические данные граждан по запросу на безвозмездной основе, то банкам придется платить. Для окупаемости проекта «Ростелеком» планирует взимать по 200 рублей с каждого банка, который будет открывать счет физлицу с использованием биометрической системы.

Первоначальный сбор биометрических данных тоже возложен на банки. Согласно плану, из каждого платежа в 200 рублей «Ростелеком» будет передавать 100 рублей в тот банк, который произвел первичный сбор биометрических данных на конкретного гражданина. Таким образом, для банков это тоже дополнительная статья дохода — они тоже будут заинтересованы в сборе биометрических данных своих клиентов.

Использование в банках — только начало. В перспективе биометрическая база данных должна найти широкое применение во многих других сферах общественной жизни: для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

«Ростелеком» планирует инвестировать в проект около 200 миллионов рублей. Срок окупаемости системы заявлен в 8−10 лет.