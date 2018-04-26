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Накануне Дня Победы ветерану войны Косино-Ухтомского вручили памятный подарок
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Накануне Дня Победы ветерану войны Косино-Ухтомского вручили памятный подарок 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Известная фирма каждый год в преддверии праздника Дня Победы дарит памятные подарки ветеранам и участникам войны района Косино-Ухтомский. В этом году накануне 9-го мая ветерану ВОВ Надежде Усовой фирма подарила мультиварку. Презент и красивый букет цветов Надежде Ивановне преподнес сотрудник компании Дмитрий Булеев. К поздравлениям присоединились председатель первичного Совета ветеранов №4 Вера Коннова, члены Совета ветеранов, а также консультант отдела по взаимодействию с населением управы района Александр Лавренков.
Надежда Усова удостоена Ордена Отечественной войны II степени и медалями. Ведь еще в возрасте пятнадцати лет она добровольцем пришла в воинскую часть, которая освободила ее родную деревню от врага. Сначала юная девушка перешивала обмундирование для новобранцев части, а затем уже шила шинели для офицеров. Надежда дошла со своей частью до Германии.
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