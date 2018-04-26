Накануне Дня Победы ветерану войны Косино-Ухтомского вручили памятный подарок

Известная фирма каждый год в преддверии праздника Дня Победы дарит памятные подарки ветеранам и участникам войны района Косино-Ухтомский. В этом году накануне 9-го мая ветерану ВОВ Надежде Усовой фирма подарила мультиварку. Презент и красивый букет цветов Надежде Ивановне преподнес сотрудник компании Дмитрий Булеев. К поздравлениям присоединились председатель первичного Совета ветеранов №4 Вера Коннова, члены Совета ветеранов, а также консультант отдела по взаимодействию с населением управы района Александр Лавренков.