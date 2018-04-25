Ремонт стартовал. Теплоэнергетики Перми начали готовиться к следующей зиме

Столбик термометра неоднократно фиксировал показатели ниже климатической нормы, и отопительный сезон ещё не закончился. Но энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и теплоснабжающего предприятия «Пермская сетевая компания» уже начали подготовку к будущей зиме.

Тепловики определились, сколько необходимо трубо­проводов, запорной арматуры, теплообменников и насосного оборудования, и сейчас готовятся к закупкам. Также выполняют план по ремонту ТЭЦ и котельных.

Чтобы качественно подготовиться к зиме, теплоснабжающая организация и предприятия, входящие в контур управления, планируют выделить на это 2,56 млрд рублей. Причём если 1,96 млрд рублей — это тарифные источники, то ещё 600 млн рублей — дополнительные средства, которые компания вложит для опережающего развития теплосетевого комплекса.

Что в программе?

В программу ремонтов 2018 года для объектов генерации включили 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования, в том числе 16 котельных агрегатов общей производительностью 3962 т пара в час, пять турбин совокупной мощностью 117,9 МВт, более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. Кроме этого, запланировали профилактику четырёх котлоагрегатов Пермской ТЭЦ-14, турбогенераторов пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-14, а также Чайковской ТЭЦ-18. Ещё в феврале прошёл один из самых крупных ремонтов этого года: сервисное обслуживание нового энергоблока — газотурбинной установки Пермской ТЭЦ-9. Во время ремонта заменили узлы и провели оценку состояния оборудования.

В летний период специалисты особое внимание уделят тепловым сетям. Энергетики проведут гидравлические испытания, которые в народе называют опрессовками. Это обязательная ежегодная процедура проверки трубопроводов на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Всего энергетики продиагностируют более 2000 км теплосетей.

Поскольку эти работы связаны с отключением горячей воды, УК и ТСЖ должны своевременно извещать жителей о планируемой профилактике. Кроме того, текущую информацию разместят на странице филиала «Т Плюс». Также жители могут обращаться в диспетчерскую ПСК по телефону 281-72-99.

Где продолжение?

Помимо обязательных гидравлических испытаний, специалисты продолжат повсеместное перевооружение теплопроводов, которое начали в прошлом году по федеральной программе «Re: Конструкция».

Этим летом они проведут перекладку теплосетей на ул. Космонавта Леонова, Осинской, Крисанова, Сивашской и др. Продолжат и один из крупных проектов прошлого года — реконструкцию тепломагистралей на ул. Островского. Энергетики намерены уложить новые трубопроводы длиной 360 м диаметром 700 мм на участке от гипермаркета «Семья» до ул. Тимирязева. С учётом загруженности перекрёстка ул. Островского — ул. Революции здесь выставят информационные аншлаги: автолюбителям порекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Для повышения надёжности энергоснабжения в центральной части Перми , на ул. Пермской, обновят тепломагистраль диаметром 500 мм длиной 450 м — участок теплосети проходит от Комсомольского проспекта до улицы М. Горького.

Какой был эффект?

Конечно же, пермяки хорошо помнят, что в прошлом году масштабная перекладка теплосетей прошла на городских улицах всех районов Перми — на правом и левом берегу: обновили главные тепловые артерии города. И результат не заставил себя ждать: в этом отопительном сезоне количество дефектов было значительно меньше, сократилось число экстренных обращений жителей.

Для сохранения такой положительной динамики в компании приняли решение продолжить реконструкцию и переложить в этом году ещё 8,3 км теплопроводов. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы планируют направить 800 млн рублей.

Технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко говорит, что энергетики всё так же намерены придерживаться высоких стандартов качества при проведении летних ремонтов.

«В плане технологии, как и в прошлом году, будем применять трубы с ППУ-изоляцией и повышенным сроком службы — до 25 лет. Работы планируем проводить с соблюдением общегородских стандартов: места проведения раскопок оборудуем современными заграждениями и оснастим информационными баннерами для населения. Также после завершения перекладки сетей выполним все необходимые работы по благоустройству — восстановим дорожное полотно, заасфальтируем тротуары, установим бордюры и сделаем отсыпку газонов».

Как видно, планы у теплоэнергетиков огромные. И со своей стороны они готовы сделать всё, чтобы следующей зимой пермяки с комфортом пережили холода. Но теплоснабжающие организации напоминают, что накануне завершения нынешнего отопительного сезона особенно актуальна проблема задолженности за тепловую энергию. Например, долги нерадивых управляющих компаний достигли 4,7 млрд рублей. Это более 60% всех неплатежей. Низкая платёжная дисциплина со стороны УК-посредников, без­условно, затрудняет выполнение мероприятий по развитию тепловой инфраструктуры города. А ведь для надёжного энергоснабжения в осенне-зимний период требуется качественная и полная подготовка.

И работы уже идут. На минувшей неделе началась рекон­струкция одной из главных тепломагистралей центра Перми на ул. Осинской. Предстоит обновить 191 м теплосети диаметром 400 мм на участке ул. Советская — ул. Петропавловская. Это залог стабильного теплоснабжения жителей центральной части города.