На Ямале школьники целого района ушли на карантин

В Приуральском районе Ямала все детсады и школы закрыли на карантин по ОРВИ. Заболеваемость в муниципалитете выросла на 40% и превышает пороговое значение на 155%.

Образовательные учреждения не будут работать до 1 мая, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор

По последним данным пресс-службы регионального управления ведомства, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 18,9%. За прошлую неделю к медикам с симптомами простуды обратились 7297 человек. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детсадовцев (29,5%) и школьников до 14 лет (26%).