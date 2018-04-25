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На Ямале школьники целого района ушли на карантин
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На Ямале школьники целого района ушли на карантин 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Приуральском районе Ямала все детсады и школы закрыли на карантин по ОРВИ. Заболеваемость в муниципалитете выросла на 40% и превышает пороговое значение на 155%.
Образовательные учреждения не будут работать до 1 мая, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
По последним данным пресс-службы регионального управления ведомства, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 18,9%. За прошлую неделю к медикам с симптомами простуды обратились 7297 человек. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детсадовцев (29,5%) и школьников до 14 лет (26%).
Лабораторно подтверждено 85 случаев гриппа, передает "Уралинформбюро".
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